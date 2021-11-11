В Пензенской области двое мужчин задержаны за разбой и убийство пенсионерки Криминал

Пенза, 11 ноября 2021. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов установили причастность двоих жителей села Верхний Ломов Пензенской области к совершению разбойного нападения и убийству пенсионерки 1940 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, вечером 19 октября 2021 года двое жителей села Верхний Ломов распивали спиртное. После того как алкоголь закончился, а денег на его приобретение у приятелей не было, они решили похитить их у местной жительницы пенсионного возраста, заранее договорившись о применении к ней насилия в случае ее отказа передать им деньги. Подойдя к дому пенсионерки, злоумышленники, воспользовавшись незапертой дверью, незаконно проникли в жилище потерпевшей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что сначала пенсионерка отказалась отдать деньги.

«В ответ обвиняемые начали наносить хозяйке жилища по голове и телу множественные удары руками и ногами, топором, набрасывали ей на шею веревку, затягивая ее и перекрывая дыхательные пути. Опасаясь за свою жизнь, женщина передала им имевшиеся в кошельке 350 рублей. Впоследствии один из обвиняемых — 1981 года рождения — решил совершить убийство потерпевшей. С этой целью он накинул на шею женщины веревку и затянул ее. Убедившись, что она не подает признаков жизни, злоумышленники скрылись с места преступления, похитив из дома потерпевшей фляги, часы и другие предметы быта», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что тело женщины, которая скончалась от механической асфиксии, обнаружил участковый уполномоченный полиции, прибывший в ее дом по сообщению родственников, обеспокоенных невозможностью выхода с ней на связь.

«Жители села Верхний Ломов 1976 и 1981 годов рождения задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Одному из них предъявлено обвинение в совершении разбоя, второму — в совершении разбоя и убийства. Судом обвиняемые заключены под стражу», — поясняется в пресс-релизе.