Жительница Пензы лишилась 14 тыс. рублей при продаже детского кресла Криминал

Пенза, 14 ноября 2021. PenzaNews. Жительница Пензы лишилась 14 тыс. рублей, пытаясь продать детское кресло через сайт объявлений. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«Женщина рассказала, что через некоторое время после размещения объявления о продаже детского кресла стоимостью 7 тыс. рублей с ней связался неизвестный и, договорившись о покупке, прислал в WhatsApp ссылку для оформления доставки транспортной компанией. Перейдя по ней, женщина ввела реквизиты банковской карты и код из SMS. После этого она обнаружила, что с ее банковского счета произошло списание 14 тыс. рублей», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.