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Жительница Пензы лишилась 14 тыс. рублей при продаже детского кресла

10:48 | 14.11.2021 | Криминал

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Пенза, 14 ноября 2021. PenzaNews. Жительница Пензы лишилась 14 тыс. рублей, пытаясь продать детское кресло через сайт объявлений. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Жительница Пензы лишилась 14 тыс. рублей при продаже детского кресла

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Женщина рассказала, что через некоторое время после размещения объявления о продаже детского кресла стоимостью 7 тыс. рублей с ней связался неизвестный и, договорившись о покупке, прислал в WhatsApp ссылку для оформления доставки транспортной компанией. Перейдя по ней, женщина ввела реквизиты банковской карты и код из SMS. После этого она обнаружила, что с ее банковского счета произошло списание 14 тыс. рублей», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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