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У жительницы Пачелмского района обнаружено около 840 граммов марихуаны

11:53 | 16.11.2021 | Криминал

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Пенза, 16 ноября 2021. PenzaNews. Около 840 граммов марихуаны обнаружено в ходе обыска, проведенного в надворной постройке жительницы поселка Титово Пачелмского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

У жительницы Пачелмского района обнаружено около 840 граммов марихуаны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

«Женщина дала признательные показания», — отмечается в пресс-релизе.

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