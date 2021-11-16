У жительницы Пачелмского района обнаружено около 840 граммов марихуаны Криминал

Пенза, 16 ноября 2021. PenzaNews. Около 840 граммов марихуаны обнаружено в ходе обыска, проведенного в надворной постройке жительницы поселка Титово Пачелмского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

«Женщина дала признательные показания», — отмечается в пресс-релизе.