Экс-работник пензенской Госжилстройтехинспекции осужден за взяточничество Криминал

Пенза, 16 ноября 2021. PenzaNews. Бывший главный специалист-эксперт отдела (инспекции) государственного строительного надзора, долевого строительства и сохранности автодорог Госжилстройтехинспекции Пензенской области, уголовное дело в отношении которого расследовали сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ России, признан судом виновным в четырех эпизодах получения взятки за незаконное бездействие. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

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«Следствием и судом установлено, что главный специалист-эксперт отдела (инспекции) государственного строительного надзора, долевого строительства и сохранности автомобильных дорог Госжилстройтехинспекции Пензенской области, являясь ответственным за осуществление государственного строительного надзора при строительстве одним из предпринимателей складского здания по улице Чаадаева в городе Пензе, при встрече с представителем бизнесмена предложил передать ему взятку в виде телевизора за совершение им заведомо незаконного бездействия — невыявление им административных правонарушений, несоставление административных протоколов и, как следствие, непривлечение к административной ответственности, а также за беспрепятственный ввод в эксплуатацию данного объекта строительства. Тот согласился и в апреле прошлого года передал должностному лицу телевизор стоимостью чуть менее 60 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в июне 2020 года злоумышленник, осуществляя надзор при строительстве многоквартирного жилого дома на улице Антонова, получил за аналогичное незаконное бездействие от работника компании-застройщика взятку в виде четырех алюминиевых радиаторов отопления общей стоимостью 14,7 тыс. рублей, а в июле — в виде оказания услуги по найму и оплаты работы экскаватора-погрузчика общей стоимостью 11,6 тыс. рублей.

«В июле 2020 года при реконструкции административного здания по улице Стрельбищенской в городе Пензе эксперт региональной Госжилстройтехинспекции получил от коммерческого директора организации-подрядчика взятку в виде уличного спортивного комплекса стоимостью 32,5 тыс. рублей за незаконное бездействие при осуществлении строительного надзора. Месяцем ранее он получил от того же представителя подрядчика взятку в виде приобретения и оплаты за него 4,5 кубометров бетона стоимостью чуть более 22 тыс. рублей», — указано в тексте.

В сообщении отмечается, что еще одну взятку чиновник получил при строительстве нежилых зданий на улице Карла Маркса за незаконное бездействие в интересах подрядчика и субподрядчика: в конце июня 2020 года ему был передан чек на оплаченные строительные материалы стоимостью более 101 тыс. рублей, которые он получил в конце августа и распорядился по своему усмотрению.

Из пресс-релиза следует, что бывшему работнику Госжилстройтехинспекции назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных функций, сроком на 4 года и со штрафом в доход государства в размере 1,5 млн. рублей.

«Приговор вступил в законную силу», — уточняется в тексте.