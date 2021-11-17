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В Никольске предприниматель осужден за гибель человека от удара током

13:19 | 17.11.2021 | Криминал

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Никольск, 17 ноября 2021. PenzaNews. Предприниматель из города Никольска Пензенской области, осуществлявший деятельность по приготовлению и продаже пищи в павильоне на базе автоприцепа, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», после гибели человека от удара током. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Никольске предприниматель осужден за гибель человека от удара током. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в Никольске индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность по приготовлению и продаже пищи в торговом павильоне, представляющем собой автомобильный прицеп, предназначенный для уличной торговли и бытового обслуживания населения. При этом торговля велась с нарушениями: использовался павильон с низким сопротивлением изоляции электрической проводки в нем, отсутствующим заземлением и устройством защитного отключения электрического тока, необходимым для обеспечения отключения тока при попадании напряжения на корпус павильона», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в результате допущенных нарушений вечером 29 августа 2020 года скончался потерпевший 1993 года рождения, который схватился рукой за металлический фаркоп торгового павильона, находившийся под напряжением.

«Приговором суда предпринимателю назначено наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.

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