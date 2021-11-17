EN
02:28:09 Четверг, 18 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Волгоградской области задержан в Пензе за покушение на незаконный оборот наркотиков

13:34 | 17.11.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 17 ноября 2021. PenzaNews. 27-летний житель Волгоградской области задержан в Пензе по подозрению в покушении на незаконный оборот наркотических средств в крупном размере. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе пензенского линейного отдела МВД России на транспорте.

Житель Волгоградской области задержан в Пензе за покушение на незаконный оборот наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе личного досмотра в рюкзаке молодого человека были обнаружены и изъяты четыре гриппер-пакета с порошкообразным веществом внутри. Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что в двух изъятых гриппер-пакетах находится наркотическое вещество мефедрон общей массой 49,51 грамма, в двух других — наркотическое средство «скорость» массой более 2,5 грамма. Злоумышленник пояснил, что наркотические средства планировал сбыть на территории областного центра», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что в съемной квартире подозреваемого были изъяты весы, гриппер-пакеты, другие предметы для фасовки и сверток со «скоростью» массой около 2 граммов.

«Также в мобильном телефоне молодого человека полицейские обнаружили координаты оборудованных на территории Пензы тайников», — отметили в пресс-службе.

В полиции уточнили, что в итоге из 23 «закладок» было изъято около 28 граммов «скорости».

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Новости партнеров
Читайте также
«Ростелеком» объявил о старте конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» Более 100 сотрудников ППО ЭВТ приняли участие в акции «Донор-машиностроитель»
В Пензенской области введена новая мера поддержки социального предпринимательства В Никольске предприниматель осужден за гибель человека от удара током
Лейзенберг и Столярова проведут прием граждан по вопросам лекарственного обеспечения детей В результате ночного пожара под Пензой погиб мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама