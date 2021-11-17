Житель Волгоградской области задержан в Пензе за покушение на незаконный оборот наркотиков Криминал

Пенза, 17 ноября 2021. PenzaNews. 27-летний житель Волгоградской области задержан в Пензе по подозрению в покушении на незаконный оборот наркотических средств в крупном размере. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе пензенского линейного отдела МВД России на транспорте.

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«В ходе личного досмотра в рюкзаке молодого человека были обнаружены и изъяты четыре гриппер-пакета с порошкообразным веществом внутри. Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что в двух изъятых гриппер-пакетах находится наркотическое вещество мефедрон общей массой 49,51 грамма, в двух других — наркотическое средство «скорость» массой более 2,5 грамма. Злоумышленник пояснил, что наркотические средства планировал сбыть на территории областного центра», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что в съемной квартире подозреваемого были изъяты весы, гриппер-пакеты, другие предметы для фасовки и сверток со «скоростью» массой около 2 граммов.

«Также в мобильном телефоне молодого человека полицейские обнаружили координаты оборудованных на территории Пензы тайников», — отметили в пресс-службе.

В полиции уточнили, что в итоге из 23 «закладок» было изъято около 28 граммов «скорости».

По данному факту возбуждено уголовное дело.