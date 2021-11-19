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Житель Заречного задержан за причинение смерти знакомой

09:29 | 19.11.2021 | Криминал

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Пенза, 19 ноября 2021. PenzaNews. 44-летний житель Заречного Пензенской области задержан по подозрению в причинении смерти 60-летней знакомой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Житель Заречного задержан за причинение смерти знакомой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным следствия, в Заречном вечером 12 ноября 2021 года подозреваемый 1977 года рождения пришел в гости к своей знакомой. Вдвоем они начали распивать спиртное. В ходе общения между ними произошел конфликт на почве ревности со стороны женщины», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по словам задержанного, потерпевшая начала замахиваться на него, а он в ответ не менее трех раз ударил ее руками по голове, после чего женщина легла спать.

«Через некоторое время мужчина обнаружил, что она не подает признаков жизни, в связи с чем вызвал скорую медицинскую помощь и полицию. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что 60-летняя женщина скончалась на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время решается вопрос о предъявлении зареченцу обвинения в совершении преступления.

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