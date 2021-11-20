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В Пензе мужчина выбросил собаку из окна на 7 этаже, возбуждено дело

10:15 | 20.11.2021 | Криминал

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Пенза, 20 ноября 2021. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», возбуждено в Пензе после того, как молодой мужчина выбросил собаку из окна на 7 этаже. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе мужчина выбросил собаку из окна на 7 этаже, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже дома по улице Терновского, выбросил собаку. В результате падения животное получило телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания.

Из сообщения следует, что мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

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