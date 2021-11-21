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Житель Пензенской области лишился более 1 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях

09:39 | 21.11.2021 | Криминал

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Пенза, 21 ноября 2021. PenzaNews. Житель Каменского района Пензенской области 1958 года рождения лишился более 1 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Пензенской области лишился более 1 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина рассказал, что в сети интернет увидел объявление о заработке на инвестициях и перешел по ссылке, где зарегистрировался на сайте. Через некоторое время ему позвонил незнакомец и сообщил, что является сотрудником брокерской фирмы. Для регистрации и участия в биржевой торговле, гражданину требовалось перечислить денежные средства», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого житель Каменского района перевел свыше 1 млн. рублей на счет, предоставленный злоумышленником.

«Позже он осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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