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Пензенская полиция ищет потерпевших от действий основателей компании «Финико»

13:18 | 22.11.2021 | Криминал

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Пенза, 22 ноября 2021. PenzaNews. Полиция Пензенской области разыскивает граждан, пострадавших от действий основателей компании «Финико».

Пензенская полиция ищет потерпевших от действий основателей компании «Финико». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В производстве отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, следственного управления УМВД России по городу Пензе находятся уголовные дела, возбужденные по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации по фактам мошеннических действий, совершенных в отношении троих жителей Пензенской области. Установлено, что потерпевшие пострадали от деятельности основателей компании «Финико». В разный период времени заявители инвестировали через интернет-платформу компании суммы в размере от 845 тыс. до более 1,7 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что, по словам потерпевших, основатели компании занимались вовлечением людей по всему миру в финансовую пирамиду.

«Это происходило как в режиме конференций, которые проводились в разных городах, где они арендовали бизнес-центры и собирали людей в количестве от 500 человек, так и через сеть интернет в режиме прямых эфиров, которые они проводили в социальных сетях», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что до участников этих встреч доводилась информация о заработке денег в условиях кризиса, а также о том, как можно приобрести квартиру и автомобиль за 35% от рыночной стоимости.

«УМВД России по Пензенской области обращается к гражданам: если вы пострадали от действий учредителей компании «Финико», просим вас незамедлительно обратиться в полицию», — говорится в тексте.

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