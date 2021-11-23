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В Пензенской области задержан за взятку сотрудник управления Ространснадзора

12:30 | 23.11.2021 | Криминал

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Пенза, 23 ноября 2021. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задержали работника нижне-волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора при получении взятки в крупном размере в виде двухстоечного подъемника. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Федеральной службы безопасности.

В Пензенской области задержан за взятку сотрудник управления Ространснадзора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Так, установлено, что житель области, являясь должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными полномочиями, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения получил от руководителя коммерческой организации взятку в виде автомобильного подъемника стоимостью более 172 тыс. рублей за беспрепятственный проезд грузовых транспортных средств через пост весового контроля, расположенный в одном из населенных пунктов Пензенской области», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

«Решением Ленинского районного суда Пензы жителю области избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что в настоящее время устанавливаются возможные соучастники преступления и обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного дела.

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