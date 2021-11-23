В Пензенской области разоблачена организованная группа, похищавшая людей под видом реабилитации Криминал

Пенза, 23 ноября 2021. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов Пензенской области разоблачили организованную группу, члены которой, действуя под видом сотрудников реабилитационных центров для лиц с алкогольной и наркотической зависимостью, похищали граждан и незаконно удерживали их в помещениях на территории Каменки и Пачелмского района. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ «Похищение человека», ч. 3 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы». В рамках расследования указанного уголовного дела троим мужчинам 1980, 1984, 1991 годов рождения предъявлено обвинение», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что дело возбуждено во взаимодействии с отделом по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области.

«По данным следствия, на территории Пензенской области создана организованная группа, члены которой с февраля 2018 года до ноября 2021 года под видом сотрудников реабилитационных центров по оказанию услуг для лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, из корыстной заинтересованности, похищали, лишали их свободы и удерживали в помещениях, расположенных в Каменке и Пачелмском районе. При этом организация, зарегистрированная членами организованной группы, не имела лицензии на медицинскую деятельность, ее сотрудники не обладали специальными познаниями в области выявления, лечения и профилактики алкогольной, наркотической или иной зависимости, не имели необходимого медицинского образования, в самих реабилитационных центрах отсутствовали специализированные стационары», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что злоумышленники применяли к лицам, удерживаемым в центрах, насилие, а также угрозы применения насилия, моральное и психологическое давление.

«Потерпевшими признаны более 30 человек», — подчеркивается в пресс-релизе.

Из него следует, что на данный момент двое обвиняемых заключены под стражу, один — помещен под домашний арест, еще один предполагаемый злоумышленник находится в розыске.

«Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы, устанавливаются иные лица, причастные к совершению данных преступлений, а также пострадавшие от противоправных деяний участников организованной группы», — говорится в сообщении.