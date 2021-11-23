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В Пензенской области разоблачена организованная группа, похищавшая людей под видом реабилитации

15:25 | 23.11.2021 | Криминал

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Пенза, 23 ноября 2021. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов Пензенской области разоблачили организованную группу, члены которой, действуя под видом сотрудников реабилитационных центров для лиц с алкогольной и наркотической зависимостью, похищали граждан и незаконно удерживали их в помещениях на территории Каменки и Пачелмского района. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензенской области разоблачена организованная группа, похищавшая людей под видом реабилитации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ «Похищение человека», ч. 3 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы». В рамках расследования указанного уголовного дела троим мужчинам 1980, 1984, 1991 годов рождения предъявлено обвинение», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что дело возбуждено во взаимодействии с отделом по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области.

«По данным следствия, на территории Пензенской области создана организованная группа, члены которой с февраля 2018 года до ноября 2021 года под видом сотрудников реабилитационных центров по оказанию услуг для лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, из корыстной заинтересованности, похищали, лишали их свободы и удерживали в помещениях, расположенных в Каменке и Пачелмском районе. При этом организация, зарегистрированная членами организованной группы, не имела лицензии на медицинскую деятельность, ее сотрудники не обладали специальными познаниями в области выявления, лечения и профилактики алкогольной, наркотической или иной зависимости, не имели необходимого медицинского образования, в самих реабилитационных центрах отсутствовали специализированные стационары», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что злоумышленники применяли к лицам, удерживаемым в центрах, насилие, а также угрозы применения насилия, моральное и психологическое давление.

«Потерпевшими признаны более 30 человек», — подчеркивается в пресс-релизе.

Из него следует, что на данный момент двое обвиняемых заключены под стражу, один — помещен под домашний арест, еще один предполагаемый злоумышленник находится в розыске.

«Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы, устанавливаются иные лица, причастные к совершению данных преступлений, а также пострадавшие от противоправных деяний участников организованной группы», — говорится в сообщении.

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