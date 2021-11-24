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Лжесоцработница задержана в Пензе по подозрению в краже денег у пенсионерок

14:07 | 24.11.2021 | Криминал

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Пенза, 24 ноября 2021. PenzaNews. Жительница Самарской области 1993 года рождения задержана по подозрению в краже денег у двух пенсионерок на территории Ленинского района Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Лжесоцработница задержана в Пензе по подозрению в краже денег у пенсионерок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Преступления были совершены в дневное время в период с 8 по 11 ноября 2021 года. Злоумышленница действовала по одной и той же схеме. Под видом социального работника она проникала в квартиры потерпевших, где сообщала им о том, что для них предоставлен продуктовый набор. После этого, отвлекая внимание пожилых женщин, похищала у них денежные средства», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что у одной из потерпевших было украдено свыше 27 тыс. рублей, у другой — более 24 тыс. рублей.

«Девушка вину свою признала и рассказала, что денежные средства она потратила на собственные нужды. В настоящее время в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в тексте.

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