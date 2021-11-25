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Число коррупционных преступлений в Пензенской области по итогам 10 месяцев выросло на 31,3%

12:35 | 25.11.2021 | Криминал

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Пенза, 25 ноября 2021. PenzaNews. 151 преступление коррупционной направленности зарегистрировано в Пензенской области в январе-октябре 2021 года, что на 31,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, когда их было выявлено 115. Такие данные размещены на сайте прокуратуры региона.

Число коррупционных преступлений в Пензенской области по итогам 10 месяцев выросло на 31,3%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, число преступлений, предусмотренных ст. 291 УК РФ «Дача взятки», увеличилось на 12, ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» — на 22, ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» — на девять, ст. 159 УК РФ «Мошенничество» — на восемь, ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве» — на два.

По информации надзорного ведомства, в январе-октябре 2021 года число зарегистрированных преступлений экономической направленности выросло по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 2,9% — с 595 до 612.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», за 10 месяцев 2021 года в Пензенской области зарегистрировано 11 тыс. 702 преступления. Это на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

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