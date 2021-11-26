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В Нижнем Ломове полицейские раскрыли кражу металлического забора массой 180 кг

14:33 | 26.11.2021 | Криминал

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Пенза, 26 ноября 2021. PenzaNews. Полицейские раскрыли кражу металлического забора массой 180 кг, которая была совершена на территории Нижнего Ломова Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Нижнем Ломове полицейские раскрыли кражу металлического забора массой 180 кг. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника, причастного к совершению кражи, сотрудниками полиции был установлен житель Нижнего Ломова 1980 года рождения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина признался в содеянном.

«Похищенное имущество он сдал в пункт приема металлолома», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по факту кражи возбуждено уголовное дело, в отношении жителя Нижнего Ломова избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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