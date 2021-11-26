В Нижнем Ломове полицейские раскрыли кражу металлического забора массой 180 кг Криминал

Пенза, 26 ноября 2021. PenzaNews. Полицейские раскрыли кражу металлического забора массой 180 кг, которая была совершена на территории Нижнего Ломова Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«В ходе мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника, причастного к совершению кражи, сотрудниками полиции был установлен житель Нижнего Ломова 1980 года рождения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина признался в содеянном.

«Похищенное имущество он сдал в пункт приема металлолома», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по факту кражи возбуждено уголовное дело, в отношении жителя Нижнего Ломова избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.