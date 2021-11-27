EN
18:04:10 Суббота, 27 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе из троллейбуса на ходу выпал мужчина, возбуждено уголовное дело

12:21 | 27.11.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 27 ноября 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту травмирования пассажира, который выпал из движущегося троллейбуса через открытую дверь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензе из троллейбуса на ходу выпал мужчина, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 26 ноября 2021 года на улице Суворова в городе Пензе после посадки пассажиров троллейбус начал движение, при этом одна из дверей транспортного средства была открытой. В результате пассажир – 39-летний мужчина выпал из движущегося троллейбуса через открытую дверь и получил травму голову. Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Из пресс-релиза следует, что уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Никольска лишилась более 800 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях В Пензе мужчине грозит тюремный срок за кражу двух покупательских тележек
Автобус помощи ЛДПР прибудет в Пензенскую область Новому руководителю правового управления Пензы предстоит провести ревизию судебных дел — мэр
В Пензе в выручке строительного магазина обнаружена фальшивая купюра В Нижнем Ломове полицейские раскрыли кражу металлического забора массой 180 кг
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама