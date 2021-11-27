В Пензе из троллейбуса на ходу выпал мужчина, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 27 ноября 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту травмирования пассажира, который выпал из движущегося троллейбуса через открытую дверь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, утром 26 ноября 2021 года на улице Суворова в городе Пензе после посадки пассажиров троллейбус начал движение, при этом одна из дверей транспортного средства была открытой. В результате пассажир – 39-летний мужчина выпал из движущегося троллейбуса через открытую дверь и получил травму голову. Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Из пресс-релиза следует, что уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».