В Пензе мужчине грозит тюремный срок за кражу двух покупательских тележек Криминал

Пенза, 27 ноября 2021. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит мужчине за кражу с территории торгового центра в Пензе двух покупательских тележек.

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«В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе обратился с заявлением местный житель 1971 года рождения. Пензенец пояснил, что с территории торгового центра было похищено две покупательские тележки. Материальный ущерб составил более 18 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции был установлен гражданин 1989 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

«Злоумышленник дал признательные показания. Похищенное имущество было изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.