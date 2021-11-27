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В Пензе мужчине грозит тюремный срок за кражу двух покупательских тележек

12:47 | 27.11.2021 | Криминал

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Пенза, 27 ноября 2021. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит мужчине за кражу с территории торгового центра в Пензе двух покупательских тележек.

В Пензе мужчине грозит тюремный срок за кражу двух покупательских тележек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе обратился с заявлением местный житель 1971 года рождения. Пензенец пояснил, что с территории торгового центра было похищено две покупательские тележки. Материальный ущерб составил более 18 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции был установлен гражданин 1989 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

«Злоумышленник дал признательные показания. Похищенное имущество было изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

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