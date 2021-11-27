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Жительница Никольска лишилась более 800 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях

13:10 | 27.11.2021 | Криминал

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Пенза, 27 ноября 2021. PenzaNews. Жительница Никольска Пензенской области 1985 года рождения лишилась более 800 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

Жительница Никольска лишилась более 800 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что в интернете обнаружила объявление о дополнительном заработке и зарегистрировалась на сайте. Через некоторое время ей позвонил незнакомец, который предложил заработок в области инвестиций. Для этого требовалось перевести ему денежные средства», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что женщина, поверив неизвестному, перечислила деньги на указанный им счет, однако позже поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — сказано в пресс-релизе.

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