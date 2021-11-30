Житель Кузнецка перевел мошеннику 780 тыс. рублей Криминал

Кузнецк, 30 ноября 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, жертвой которого стал житель Кузнецка Пензенской области 1956 года рождения, перечисливший неизвестному 780 тыс. рублей.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области, злоумышленник, выдавший себя за сотрудника брокерской фирмы, связался с кузнечанином после того, как тот указал свой номер телефона на одном из сайтов, где оставил заявку на приобретение лекарств.

«Для участия в биржевой торговле гражданину требовалось зарегистрироваться на торговой платформе и перечислить денежные средства. Предложение заявителя заинтересовало. Следуя инструкциям незнакомца, он зарегистрировался на данной платформе и перечислил на счет неизвестного 780 тыс. рублей. После этого звонивший перестал выходить на связь, а потерпевший понял, что его обманули», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время полицейские принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.