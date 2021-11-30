EN
21:43:25 Вторник, 30 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Кузнецка перевел мошеннику 780 тыс. рублей

14:38 | 30.11.2021 | Криминал

Печать

Кузнецк, 30 ноября 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, жертвой которого стал житель Кузнецка Пензенской области 1956 года рождения, перечисливший неизвестному 780 тыс. рублей.

Житель Кузнецка перевел мошеннику 780 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области, злоумышленник, выдавший себя за сотрудника брокерской фирмы, связался с кузнечанином после того, как тот указал свой номер телефона на одном из сайтов, где оставил заявку на приобретение лекарств.

«Для участия в биржевой торговле гражданину требовалось зарегистрироваться на торговой платформе и перечислить денежные средства. Предложение заявителя заинтересовало. Следуя инструкциям незнакомца, он зарегистрировался на данной платформе и перечислил на счет неизвестного 780 тыс. рублей. После этого звонивший перестал выходить на связь, а потерпевший понял, что его обманули», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время полицейские принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.

Новости партнеров
Читайте также
Пострадавший в ДТП на улице Аустрина в Пензе пешеход скончался в больнице В Пензенской области за сутки подтверждено 370 случаев заражения коронавирусом
К 6 годам колонии приговорен пензенец, по вине которого женщина упала с балкона Рабочая группа рассмотрела проект внесения изменений в генплан Пензы
Пензенские полицейские с начала года задокументировали более 90 преступлений в сфере коррупции В Пензенской области за 9 месяцев от отравления алкоголем умерли 186 человек
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама