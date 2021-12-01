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Мужчина, пытавшийся убежать от полицейских и ударивший одного из них, предстанет перед судом

12:07 | 01.12.2021 | Криминал

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Пенза, 1 декабря 2021. PenzaNews. Житель Городищенского района Пензенской области 1959 года рождения, который ударил полицейского при попытке убежать от сотрудников правоохранительных органов, предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Мужчина, пытавшийся убежать от полицейских и ударивший одного из них, предстанет перед судом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 11 октября 2021 года обвиняемый находился на улице одной из деревень Городищенского района в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие по сообщению о противоправных действиях сотрудники полиции пресекли совершение мужчиной административного правонарушения и доставили его на территорию городищенской районной больницы для проведения правонарушителю медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что обвиняемый, не желая быть привлеченным к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» решил убежать от полицейских.

«С этой целью мужчина не менее двух раз кулаком ударил старшего участкового по голове. Его противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции», — отмечается в тексте.

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