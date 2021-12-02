Пензенец, ударивший сожительницу ножом в живот, приговорен к 2 годам колонии Криминал

Пенза, 2 декабря 2021. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима назначено 50-летнему мужчине из Пензы, ударившему свою сожительницу ножом в живот. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«По делу установлено, что вечером 9 сентября 2021 года в квартире дома на улице Аустрина города Пензы после совместного распития спиртного подсудимый поссорился с 47-летней сожительницей и нанес ей удар кухонным ножом в живот. Спустя трое суток в связи с ухудшением состояния здоровья потерпевшую забрала бригада скорой помощи. Благодаря усилиям медиков женщина выжила», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по словам мужчины, все произошло после того, как сожительница повысила на него голос.

«Он повернулся от стола, на котором резал хлеб, и ударил ее ножом в живот. Увидев кровь, он испугался за ее здоровье и своей майкой попытался остановить кровь. Они помирилась и не обратились за медицинской помощью», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор суда пока в законную силу не вступил.