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В Пензе в выручке супермаркета обнаружена фальшивая купюра

11:12 | 02.12.2021 | Криминал

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Пенза, 2 декабря 2021. PenzaNews. Фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года обнаружена в Пензе в выручке супермаркета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе в выручке супермаркета обнаружена фальшивая купюра. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При более тщательном просмотре было установлено, что бумага купюры несоответствующего качества, на ней отсутствуют защитные волокна и защитная нить, водяной знак имитирован, а также происходит сплошное свечение в УФЛ», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, как показала экспертиза, фальшивка изготовлена на капельно-струйном принтере.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

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