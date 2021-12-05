Супруги из Кузнецка оформили кредиты и перевели мошенникам более 1 млн. рублей Криминал

Кузнецк, 5 декабря 2021. PenzaNews. Супруги из города Кузнецка Пензенской области оформили кредиты и перевели мошенникам более 1 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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В нем поясняется, что в ноябре злоумышленник, представившийся сотрудником известного банка, по телефону связался с потерпевшей и предупредил о якобы предпринимаемой некими лицами попытке взять заем от ее имени, после чего переключил звонок на «коллегу».

«Собеседница попросила девушку выполнить ряд действий, чтобы денежные средства «не поступили аферистам», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что кузнечанка поверила звонившей, зашла в личный кабинет, оформила кредит более чем на 600 тыс. рублей, сняла всю сумму через банкомат и перевела на счет, который указала злоумышленница.

«По аналогичной схеме мошенники обманули и супруга потерпевшей», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что он оформил на себя кредиты и в течение двух дней перечислил более 450 тыс. рублей на чужие счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».