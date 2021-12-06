Сердобчанин стал жертвой мошенничества при заказе детской мебели через интернет Криминал

Пенза, 6 декабря 2021. PenzaNews. Житель города Сердобска Пензенской области 1987 года рождения стал жертвой мошенничества при заказе детской мебели через интернет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Гражданин рассказал, что в социальной сети Instagram обнаружил рекламу [компании] по изготовлению мебели, перейдя по ссылке, получил доступ к каталогу с продукцией», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем покупатель выразил намерение оформить заказ, после чего неизвестные прислали ему счет для оплаты.

«Через онлайн-приложение банка мужчина перечислил денежные средства в общей сумме 50 тыс. рублей. Комод и кроватку мужчина так и не получил. Сайт был удален», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».