Жителя Нижнего Ломова будут судить по делу о внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице Криминал

Пенза, 8 декабря 2021. PenzaNews. 32-летний житель Нижнего Ломова Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в июне 2020 года обвиняемый, находясь в Пензе, в парке познакомился с девушкой, которая предложила ему за вознаграждение оформить его подставным руководителем юридического лица. Поскольку на тот момент мужчина нуждался в деньгах, он согласился и предоставил ей свой паспорт. Девушка, сделав ксерокопию, вернула документ мужчине. Далее он обратился к одному из нотариусов для заверения подлинности его подписей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что через некоторое время в налоговую инспекцию по Октябрьскому району Пензы был направлен пакет документов, на основании которых принято решение о государственной регистрации изменений сведений о юрлице — обвиняемый был указан генеральным директором общества с ограниченной ответственностью.

«При этом житель Нижнего Ломова не имел намерения фактически являться руководителем данной организации и осуществлять предпринимательскую деятельность. Со слов злоумышленника, за совершение противоправных действий он получил от девушки 3 тыс. рублей», — отмечается в тексте.