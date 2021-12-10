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Телефонный мошенник выманил у пенсионерки из Пензы более 585 тыс. рублей

17:00 | 10.12.2021 | Криминал

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Пенза, 10 декабря 2021. PenzaNews. Телефонный мошенник, действовавший под видом сотрудника банка, выманил у жительницы Пензы 1955 года рождения более 585 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Телефонный мошенник выманил у пенсионерки из Пензы более 585 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В УМВД России по городу Пензе обратилась жительница Железнодорожного района 1955 года рождения. Пенсионерка рассказала, что после полудня на ее мобильный телефон поступил звонок от неизвестного. Мужчина представился сотрудником банка. По словам собеседника, на имя пожилой женщины мошенники пытаются оформить заем; для того чтобы предотвратить сомнительные операции, ей нужно самой оформить кредит и перевести деньги на «безопасный» счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что пенсионерка выполнила указания злоумышленника и перечислила 585 тыс. 150 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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