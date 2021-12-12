Подозреваемый в краже двух кофемолок пензенец объяснил свой поступок нехваткой денег Криминал

Пенза, 12 декабря 2021. PenzaNews. 42-летний житель Первомайского района Пензы, подозреваемый в краже двух кофемолок стоимостью около 3 тыс. рублей из магазина цифровой техники, объяснил свой поступок нехваткой денег. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Мужчина вину свою признал. По его словам, преступление он совершил из-за трудного материального положения. С этой целью злоумышленник зашел в торговый зал магазина и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, взял с витрины две кофемолки, положил их в пакет, который он заранее приготовил. После этого он покинул помещение магазина», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что впоследствии подозреваемый сдал украденное в комиссионный магазин на улице Калинина, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».