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В Пензе задержан мужчина, набросившийся на приятеля с топором

13:30 | 12.12.2021 | Криминал

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Пенза, 12 декабря 2021. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, набросившегося на приятеля с топором в одном из домов на улице Дзержинского в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Росгвардии.

В Пензе задержан мужчина, набросившийся на приятеля с топором

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

В нем поясняется, что информация о произошедшем конфликте поступила экипажу группы задержания в утреннее время.

«Прибывших на место случившегося росгвардейцев на улице встретил пострадавший. Он рассказал, что во время застолья между ним и приятелем возник словесный конфликт, в результате которого его товарищ взял предмет, похожий на топор, и нанес им удар в область кисти», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что сотрудники ведомства поднялись в квартиру, задержали предполагаемого злоумышленника и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

«Для оказания помощи пострадавшему была вызвана бригада скорой медицинской помощи», — отмечается в тексте.

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