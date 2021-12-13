EN
02:59:08 Вторник, 14 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе двое сотрудников железнодорожной организации подозреваются в краже 670 кг металла

10:57 | 13.12.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 13 декабря 2021. PenzaNews. Двое сотрудников железнодорожной организации — мужчины 1968 и 1974 годов рождения — подозреваются в краже около 670 кг металлолома с грузового полувагона, следовавшего от Пензы-IV до станции Балаково. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе пензенского линейного отдела МВД России на транспорте.

В Пензе двое сотрудников железнодорожной организации подозреваются в краже 670 кг металла. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Похищенные изделия мужчины планировали сдать в пункт приема металла, но были задержаны с поличным сотрудниками транспортной полиции», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что своими действиями злоумышленники причинили организации ущерб на сумму более 19 тыс. 500 рублей.

«Возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения — обязательство о явке», — пояснили в полиции.

Новости партнеров
Читайте также
Заключен новый контракт на строительство школы в Мичуринском В Пензе измерили толщину льда на водоемах
В Пензенской области за сутки подтверждено 344 случая заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 345 случаев заражения коронавирусом
В Пензе задержан мужчина, набросившийся на приятеля с топором Подозреваемый в краже двух кофемолок пензенец объяснил свой поступок нехваткой денег
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама