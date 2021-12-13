В Пензе двое сотрудников железнодорожной организации подозреваются в краже 670 кг металла Криминал

Пенза, 13 декабря 2021. PenzaNews. Двое сотрудников железнодорожной организации — мужчины 1968 и 1974 годов рождения — подозреваются в краже около 670 кг металлолома с грузового полувагона, следовавшего от Пензы-IV до станции Балаково. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе пензенского линейного отдела МВД России на транспорте.

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«Похищенные изделия мужчины планировали сдать в пункт приема металла, но были задержаны с поличным сотрудниками транспортной полиции», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что своими действиями злоумышленники причинили организации ущерб на сумму более 19 тыс. 500 рублей.

«Возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения — обязательство о явке», — пояснили в полиции.