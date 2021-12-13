По факту убийства двоих человек в Пензенской области возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 13 декабря 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту убийства двоих человек в Земетчинском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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В нем уточняется, что обвинение в совершении преступления предъявлено 26-летнему мужчине.

«По данным следствия, вечером 2 декабря 2021 года обвиняемый пришел в гости к знакомому, проживающему в поселке Пролетарский Земетчинского района. Злоумышленник присоединился к находившейся в квартире компании, распивавшей спиртное. В процессе общения между обвиняемым и сыном хозяина квартиры произошел конфликт. Как пояснил злоумышленник в ходе следственных действий, мужчина начал оскорблять его отца, который ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Ссора между мужчинами переросла в драку. Обвиняемый проследовал на кухню, где взял нож и вернулся в комнату, конфликт продолжился. Злоумышленник нанес ножом не менее восьми ударов в область груди, шеи, рук и ног потерпевшего», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что находившаяся в той же комнате женщина попыталась остановить обвиняемого, однако тот нанес ей не менее трех ударов тем же ножом в область грудной клетки.

«41-летний мужчина и 62-летняя женщина скончались на месте происшествия от полученных колото-резаных ранений», — поясняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что полицейские, прибывшие на место преступления, не застали молодого мужчину, поскольку тот сбежал из квартиры через окно, однако вскоре он был задержан в подъезде общежития неподалеку.

«Решением суда он заключен под стражу», — отмечается в пресс-релизе.