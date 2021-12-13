В Пензенской области и Коми пресечена деятельность двух экстремистских групп Криминал

Пенза, 13 декабря 2021. PenzaNews. Деятельность двух экстремистских групп, аффилированных с украинской неонацистской молодежной группировкой «М.К.У.», пресечена в Пензенской области и Республике Коми; в них входили пять и восемь человек соответственно. Об этом говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ.

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«В адресах их проживания изъяты гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы (проверяется информация о намерениях их переделки в боевые аналоги), большое количество холодного оружия, баллончики со слезоточивым газом. Решается вопрос о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности», — отмечается в тексте.

В нем указано, что Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и СКР проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах РФ 106 сторонников неонацистской молодежной группировки «М.К.У.», созданной гражданином Украины Егором Красновым 2000 года рождения, объявленным в международный розыск и действующим под покровительством украинских спецслужб; в отношении него расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ.

«Целью мероприятий являлось пресечение инспирированной Е. Красновым в различных регионах Российской Федерации акции, в рамках которой его сторонникам посредством мессенджеров и социальных сетей доводились указания о совершении террористических актов и массовых убийств. В числе задержанных сторонников «М.К.У.» установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию Е. Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Еще двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения», — говорится в сообщении.

«В отношении остальных задержанных, в числе которых есть те, кто непосредственно состоял в интернет-переписке с Е. Красновым и получал от него инструкции по проведению насильственных акций и изготовлению самодельных средств террора, продолжаются проверочные мероприятия, по результатам которых будут вынесены соответствующие процессуальные решения или приняты меры профилактики», — добавляется в тексте.