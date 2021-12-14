В Пензе осужденный обвиняется в даче взятки сотруднику колонии Криминал

Пенза, 14 декабря 2021. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки», предъявлено 42-летнему осужденному, отбывающему наказание в исправительной колонии на территории Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, в конце ноября 2021 года мужчина 1979 года рождения, отбывающий наказание в одной из исправительных колоний за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, предложил младшему инспектору группы надзора отдела безопасности исправительного учреждения за взятку в размере 30 тыс. рублей тайно пронести и передать ему запрещенные к получению, хранению и пользованию на территории колонии предметы — два сотовых телефона. Младший инспектор колонии не намеревался совершать противоправные действия и сообщил сотрудникам уполномоченных органов о коррупционном преступлении в установленном законом порядке», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками региональных управлений ФСБ и ФСИН России вечером 6 декабря при передаче взятки был задержан посредник.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения коррупционного преступления и закрепление доказательственной базы», — отмечается в тексте.