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В Пензе задержаны мужчины, не оплатившие поездку в такси на сумму более 3 тыс. рублей

11:11 | 15.12.2021 | Криминал

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Пенза, 15 декабря 2021. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны задержали двоих мужчин, не оплативших поездку в такси на сумму более 3 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области.

В Пензе задержаны мужчины, не оплатившие поездку в такси на сумму более 3 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В час ночи в правоохранительные органы позвонил водитель такси и сообщил, что совершал поездку на дальнее расстояние, примерно 150 км. Когда пассажиры доехали до промежуточного пункта назначения, они отказались оплачивать проезд и покинули транспортное средство», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что злоумышленники сели в проезжавший мимо автомобиль и скрылись.

«Ориентировка на транспортное средство была передана всем ближайшим экипажам группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что машина, в которой находились не оплатившие проезд мужчины, была остановлена на въезде в Пензу, при этом таксист, который все время ехал за автомобилем, опознал злоумышленников.

«Для дальнейшего разбирательства мужчин 1965 и 1975 годов рождения передали сотрудникам полиции. Свой поступок граждане объяснили завышенной ценой и отсутствием денежных средств», — говорится в тексте.

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