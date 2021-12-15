Пензенские полицейские изъяли у жителя Саранска около 640 граммов наркотика Криминал

Пенза, 15 декабря 2021. PenzaNews. Пензенские полицейские изъяли у жителя Саранска 2001 года рождения, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков, 639 граммов мефедрона, являющегося наркотическим средством. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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В нем отмечается, что в квартире на проспекте Победы в Пензе, где временно проживает мужчина, также были обнаружены пустые гриппер-пакеты, респиратор, сотовый телефон и банковские карты.

«Молодой человек дал признательные показания. По его словам, он работает закладчиком в одном из интернет-магазинов», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело.