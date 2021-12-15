EN
19:02:15 Среда, 15 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенские полицейские изъяли у жителя Саранска около 640 граммов наркотика

14:58 | 15.12.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 15 декабря 2021. PenzaNews. Пензенские полицейские изъяли у жителя Саранска 2001 года рождения, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков, 639 граммов мефедрона, являющегося наркотическим средством. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Пензенские полицейские изъяли у жителя Саранска около 640 граммов наркотика. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что в квартире на проспекте Победы в Пензе, где временно проживает мужчина, также были обнаружены пустые гриппер-пакеты, респиратор, сотовый телефон и банковские карты.

«Молодой человек дал признательные показания. По его словам, он работает закладчиком в одном из интернет-магазинов», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Новости партнеров
Читайте также
В Кузнецк доставлен трактор, приобретенный благодаря победе города в областном конкурсе В Мокшанском районе выявлен факт незаконной рубки хвойных деревьев
В Пензенской области за сутки подтверждено 330 случаев заражения коронавирусом В Пензе задержаны мужчины, не оплатившие поездку в такси на сумму более 3 тыс. рублей
В Заречном с начала года на строительство храма собрали 14,5 млн. рублей В Пензе осужденный обвиняется в даче взятки сотруднику колонии
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама