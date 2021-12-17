Вынесен приговор мужчине, задушившему родственника в Поиме Криминал

Пенза, 17 декабря 2021. PenzaNews. 24-летний житель Белинского района Пензенской области, который в ночь на 27 января 2021 года задушил родственника в селе Поим и похитил у него 105 тыс. рублей, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что в ночь с 26 на 27 января 2021 года в селе Поим Белинского района злоумышленник, испытывая финансовые трудности, решил похитить денежные средства у родственника. Не желая быть опознанным, молодой человек надел медицинскую маску и направился к дому потерпевшего. С помощью топора он разбил стекло в окне, через которое незаконно проник в жилище. Потерпевший, услышав шум, вышел на кухню. Молодой человек, осознавая, что его действия обнаружены родственником, напал на мужчину, закрывая ему рот и сдавливая шею рукой, удерживал до тех пор, пока потерпевший не перестал подавать признаки жизни», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что смерть мужчины наступила от механической асфиксии при сдавливании органов шеи.

«Обыскав дом, злоумышленник обнаружил и похитил 105 тыс. рублей, принадлежащие потерпевшему. Утром 27 января он уехал в Пензу, где в тот же день на похищенные деньги приобрел автомашину «ВАЗ-2112». По дороге в Башмаковский район на приобретенном автомобиле он не справился с управлением, в результате чего автомашина несколько раз перевернулась и съехала в кювет», — добавляется в тексте.

Из сообщения следует, что суд назначил молодому человеку назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничения свободы на 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.