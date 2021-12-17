EN
20:55:23 Пятница, 17 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Вынесен приговор мужчине, задушившему родственника в Поиме

15:58 | 17.12.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 17 декабря 2021. PenzaNews. 24-летний житель Белинского района Пензенской области, который в ночь на 27 января 2021 года задушил родственника в селе Поим и похитил у него 105 тыс. рублей, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Вынесен приговор мужчине, задушившему родственника в Поиме. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в ночь с 26 на 27 января 2021 года в селе Поим Белинского района злоумышленник, испытывая финансовые трудности, решил похитить денежные средства у родственника. Не желая быть опознанным, молодой человек надел медицинскую маску и направился к дому потерпевшего. С помощью топора он разбил стекло в окне, через которое незаконно проник в жилище. Потерпевший, услышав шум, вышел на кухню. Молодой человек, осознавая, что его действия обнаружены родственником, напал на мужчину, закрывая ему рот и сдавливая шею рукой, удерживал до тех пор, пока потерпевший не перестал подавать признаки жизни», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что смерть мужчины наступила от механической асфиксии при сдавливании органов шеи.

«Обыскав дом, злоумышленник обнаружил и похитил 105 тыс. рублей, принадлежащие потерпевшему. Утром 27 января он уехал в Пензу, где в тот же день на похищенные деньги приобрел автомашину «ВАЗ-2112». По дороге в Башмаковский район на приобретенном автомобиле он не справился с управлением, в результате чего автомашина несколько раз перевернулась и съехала в кювет», — добавляется в тексте.

Из сообщения следует, что суд назначил молодому человеку назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничения свободы на 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 322 случая заражения коронавирусом Новый эндоскопический кабинет оборудован в детской поликлинике №6 в Пензе
«Виртуальная АТС» от «Ростелекома» объединила стоматологические клиники «Ирис» в Пензе Проект бюджета региона поддержан на совместном заседании комитетов пензенского Заксобрания
В Пензенской области за 11 месяцев зарегистрировано около 13 тыс. преступлений В «Т Плюс» объяснили длительные работы на теплосетях высоким износом коммунальной инфраструктуры
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама