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В Пензенской области чиновница обвиняется в покушении на дачу взятки вице-губернатору

19:29 | 18.12.2021 | Криминал

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Пенза, 18 декабря 2021. PenzaNews. Следствие предъявило сотруднице администрации Каменского района обвинение в покушении на дачу взятки в размере 3 млн. рублей вице-губернатору Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензенской области чиновница обвиняется в покушении на дачу взятки вице-губернатору. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 16 декабря 2021 года обвиняемая, являясь работником администрации Каменского района, лично передала вице-губернатору Пензенской области взятку в размере 3 млн. рублей за совершение заведомо незаконных действий: оказание последним способствования в ее победе в конкурсе на замещение должности главы администрации Каменского района, объявленном в начале декабря 2021 года. Вице-губернатор от получения незаконного вознаграждения отказался, противоправные действия женщины были пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что денежные средства изъяты в ходе осмотра места происшествия.

В сообщении отмечается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Пензенской области.

«Обвиняемая в ходе допроса вину в совершении инкриминируемого деяния признала», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

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