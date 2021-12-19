В Пензе женщину заподозрили в получении микрозайма по чужому паспорту Криминал

Пенза, 19 декабря 2021. PenzaNews. Женщина 1981 года рождения подозревается в получении в Пензе микрозайма по чужому паспорту. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«Оперативники выяснили, что данная женщина, введя в заблуждение сотрудника кредитной организации, предоставила чужой паспорт, после чего получила денежный кредит в размере около 44 тыс. рублей. Оплату по данному займу она не производила», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по этому факту возбуждено уголовное дело.

«Злоумышленница дала признательные показания. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отмечается в тексте.