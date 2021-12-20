Обнародованы детали дела, возбужденного после обнаружения трупа женщины в Тамале Криминал

Пенза, 20 декабря 2021. PenzaNews. 69-летний сожитель женщины, обнаруженной в рабочем поселке Тамала Пензенской области мертвой с колото-резаным ранением живота, заключен под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, рано утром 11 декабря 2021 года между обвиняемым и его сожительницей в процессе совместного распития спиртного произошел конфликт. Мужчина начал высказывать потерпевшей претензии по поводу того, что она несколько дней отсутствовала дома, а также заподозрил ее в том, что она без разрешения взяла его денежные средства. С его слов, женщина призналась, что действительно без его ведома взяла деньги и потратила их на приобретение спиртного. Сожитель, разозлившись, схватил нож и нанес им не менее одного удара в область живота потерпевшей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого мужчина лег спать.

«Через некоторое время он обнаружил, что сожительница скончалась. Мужчина направился к соседу и попросил его вызвать скорую помощь», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время расследование уголовного дела продолжается.