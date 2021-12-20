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В Пензе с предпринимателем расплатились поддельной купюрой

14:47 | 20.12.2021 | Криминал

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Пенза, 20 декабря 2021. PenzaNews. Фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года обнаружена в Пензе в инкассаторской сумке в выручке индивидуального предпринимателя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе с предпринимателем расплатились поддельной купюрой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»]», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что с индивидуальным предпринимателем проведена профилактическая беседа.

Из сообщения следует, что во избежание подобных ситуаций владельцам торговых точек рекомендовано оборудовать места приема наличных детекторами для определения подлинности купюр и камерами видеонаблюдения с целью обеспечения безопасности денежных расчетов и возможности идентифицикации лиц, совершающих противоправные действия.

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