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У жительницы Засечного изъято поддельное водительское удостоверение

13:36 | 21.12.2021 | Криминал

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Пенза, 21 декабря 2021. PenzaNews. Поддельное водительское удостоверение изъято у жительницы села Засечного Пензенской области 1987 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

У жительницы Засечного изъято поддельное водительское удостоверение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданка при оформлении ДТП предъявила сотрудникам ГИБДД водительское удостоверение с признаками подделки. Поддельный документ был отправлен в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области, где исследование это подтвердило», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

«По словам злоумышленницы, данное удостоверение она приобрела у неизвестного гражданина», — отмечается в тексте.

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