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В Пензе задержали двоих мужчин по подозрению в краже новогодней елки

15:03 | 24.12.2021 | Криминал

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Пенза, 24 декабря 2021. PenzaNews. Сотрудники Росгвардии задержали в Пензе двоих мужчин по подозрению в краже новогоднего дерева с территории елочного базара в вечернее время.

В Пензе задержали двоих мужчин по подозрению в краже новогодней елки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По сообщению пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области, охранник торговой площадки рассказал прибывшим стражам порядка, что он уже закрыл елочный базар, как вдруг двое неизвестных мужчин схватили елку стоимость 2 тыс. рублей и скрылись.

Получив приметы подозреваемых, сотрудники Росгвардии направились на их поиск.

При отработке близлежащей территории схожие по приметам граждане были задержаны, позднее их опознал охранник.

Для дальнейшего разбирательства задержанные были переданы сотрудникам полиции.

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