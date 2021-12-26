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В Пензе женщина по совету «сотрудника полиции» перевела на «безопасный счет» 240 тыс. рублей

10:15 | 26.12.2021 | Криминал

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Пенза, 26 декабря 2021. PenzaNews. Жительница Пензы 1962 года рождения лишилась 240 тыс. рублей, перечислив их после звонка неизвестного, представившегося сотрудником полиции, на «безопасный счет».

В Пензе женщина по совету «сотрудника полиции» перевела на «безопасный счет» 240 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Незнакомец сообщил, что по ее банковской карте происходят подозрительные операции. Чтобы предотвратить данные незаконные действия, мнимый полицейский предложил гражданке перечислить деньги на безопасный счет. Воспользовавшись банкоматом, жительница Пензы перечислила деньги в размере 240 тыс. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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