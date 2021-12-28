В Пензенской области мужчина лишился автомобиля, который он использовал для хищения металла Криминал

Пенза, 28 декабря 2021. PenzaNews. Житель Колышлейского района Пензенской области по приговору суда лишился автомобиля, который он использовал для хищения металла.

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Как следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона, в июле 2021 года двое мужчин, договорившись о совместном поиске и реализации лома металла, пришли на территорию бывшего свинокомплекса, принадлежащего юридическому лицу, где обнаружили металлическую конструкцию, которую решили похитить.

«В начале августа на автомобиле одного из них злоумышленники дважды приезжали на место преступления, постепенно демонтируя металлическую конструкцию, вывозя и реализуя похищенный металл. В третий свой приезд 7 августа сельчане были задержаны сотрудниками полиции. В результате их преступных действий собственнику свинокомплекса причинен имущественный ущерб на сумму более 22 тыс. рублей. В судебном заседании подсудимые вину признали. Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил подсудимым наказание в виде 280 часов обязательных работ каждому», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что судом частично был удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании с осужденных в солидарном порядке причиненного материального ущерба.

«Кроме того, приговором суда в доход государства конфискован принадлежащий одному из осужденных автомобиль «ВАЗ-21083», поскольку он использовался в качестве средства совершения преступления. Приговор вступил в законную силу», — сказано в сообщении.