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В Чемодановке три женщины признались в краже из цеха по обработке шерсти

09:43 | 29.12.2021 | Криминал

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Пенза, 29 декабря 2021. PenzaNews. Три жительницы села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области признались в краже из недействующего цеха по обработке шерсти трех валов от станка.

В Чемодановке три женщины признались в краже из цеха по обработке шерсти. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением обратился местный житель.

«Полицейские установили, что в помещение неизвестные проникли через отверстие в двери. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили трех местных жительниц 1991, 1994 и 1973 годов рождения, причастных к совершению данного преступления. Злоумышленницы дали признательные показания», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что похищенное имущество изъято, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

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