Вынесен приговор злоумышленникам, которые похитили мужчину и сделали его инвалидом Криминал

Пенза, 29 декабря 2021. PenzaNews. Пензенский областной суд вынес приговор группе лиц из пяти человек, которые в зависимости от роли каждого признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ «Похищение человека», ч. 2 ст. 330 УК РФ «Самоуправство», ч. 3 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы» и п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, житель Пензы 1993 года рождения, располагая информацией о том, что у его знакомого имеются в распоряжении денежные средства в размере около 200 тыс. рублей, решил незаконно завладеть ими. С этой целью в период с октября 2017 года по ноябрь 2018 года злоумышленник привлек к совершению преступления своих знакомых 1994, 1997, 1998 годов рождения. Те согласились, распределив между собой роли при совершении противоправных деяний. Утром 17 ноября 2018 года трое знакомых злоумышленника на Привокзальной площади станции Пенза-I подошли к потерпевшему и предложили проследовать в автомобиль для разговора относительно якобы имевшегося долга. Тот согласился», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что мужчину привезли в лесополосу, расположенную примерно в 500 метрах от улицы Кошевого в Пензе, и избили, после чего доставили в квартиру на проспекте Победы, где удерживали до 30 ноября.

«Затем он содержался в бане в селе Колдаис Шемышейского района. Вечером 7 декабря 2018 года соучастники преступления доставили потерпевшего на территорию гаражного кооператива по улице Гагарина в Пензе, где вновь нанесли ему множественные удары руками и ногами, а также с использованием бейсбольной биты, требуя при этом передать им денежные средства. После избиения мужчину удерживали до 28 апреля 2019 года в квартире одного из подельников 1988 года рождения по улице Комсомольской/Ударной в Пензе. Требуемые деньги от мужчины соучастники преступления так и не получили», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении особо обращается внимание на то, что потерпевший содержался в неблагоприятных санитарных условиях, к нему применяли насилие, его плохо кормили, ему не оказывали медицинскую помощь.

«Впоследствии у мужчины развилось хроническое психическое расстройство, он перестал осознавать фактический характер совершаемых в отношении него действий, в связи с чем его дальнейшее содержание в квартире стало бессмысленным. 28 апреля 2019 года мужчина был отпущен злоумышленниками в нескольких километрах от дома в Бессоновском районе. Ему удалось добраться до дома, впоследствии его мать обратилась в полицию», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что на данный момент потерпевший 1990 года рождения является инвалидом.

«Приговором Пензенского областного суда мужчине 1993 года рождения за самоуправство и похищение человека назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, троим подельникам за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — от 6 лет 6 месяцев до 7 лет лишения свободы, еще одному соучастнику за незаконное лишение свободы человека — 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в сообщении.