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Житель Пензы перечислил мошенникам более 3 млн. рублей

13:48 | 01.01.2022 | Криминал

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Пенза, 1 января 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1980 года рождения перечислил мошенникам более 3 млн. рублей и остался должником банков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Житель Пензы перечислил мошенникам более 3 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что на телефон мужчины позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка, который сообщил, что по его счету происходят подозрительные операции и чтобы предотвратить незаконные действия необходимо оформить кредит, а все денежные средства перевести на безопасный счет.

«Потерпевший поверил лжесотруднику и через приложения банков оформил несколько кредитов на общую сумму более 3 млн. рублей. Воспользовавшись банкоматом, пензенец перечислил деньги на различные расчетные счета, предоставленные злоумышленником», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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