В Пензе по подозрению в краже алкоголя из магазина задержали мужчину, находившегося в розыске за грабеж Криминал

Пенза, 3 января 2022. PenzaNews. Сотрудники Росгвардии задержали в Пензе по подозрению в краже алкоголя из магазина мужчину, который ранее был объявлен в розыск за грабеж.

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По сообщению пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области, вечером группа задержания вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получила информацию о том, что на улице Саранской из торгового зала магазина неизвестный совершил кражу алкоголя.

После просмотра камер видеонаблюдения стражи порядка приступили к поиску гражданина.

Опросив прохожих, росгвардейцы выяснили, что подозреваемый скрылся в доме, который находился неподалеку. В многоэтажке на улице Каракозова мужчина был задержан, его опознал охранник магазина.

В ходе установления личности задержанного выяснилось, что он находится в розыске по подозрению в совершении грабежа.

Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан сотрудникам полиции.