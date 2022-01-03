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В Пензе заключен под стражу мужчина, признавшийся в краже трех велосипедов

13:02 | 03.01.2022 | Криминал

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Пенза, 3 января 2022. PenzaNews. Мужчина 1982 года рождения, признавшийся в краже трех велосипедов, которые были похищены в Октябрьском районе Пензы в начале декабря 2021 года, заключен под стражу.

В Пензе заключен под стражу мужчина, признавшийся в краже трех велосипедов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, два велосипеда мужчина похитил около дома на проспекте Победы, еще один — украл из помещения общего пользования в общежитии, где снимал комнату; впоследствии велосипеды он сдал в комиссионный магазин, а денежные средства потратил на собственные нужды.

В сообщении уточняется, что мужчина ранее был неоднократно судим, вину свою признал и в содеянном раскаялся.

«В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в пресс-релизе.

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