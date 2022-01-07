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Житель Пензы перечислил мошенникам более 216 тыс. рублей

14:41 | 07.01.2022 | Криминал

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Пенза, 7 января 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1992 года рождения оформил кредит и перечислил мошенникам более 216 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Житель Пензы перечислил мошенникам более 216 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что на телефон мужчины позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка, который сообщил, что по его счету происходят подозрительные операции и чтобы предотвратить незаконные действия необходимо самостоятельно оформить кредит, а денежные средства перевести на безопасный счет.

Из текста также следует, что мужчина подал заявку на оформление кредита, получил деньги и через банкомат перечислил их на телефонные номера, предоставленные злоумышленником.

«Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

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