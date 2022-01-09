Житель Пензы перечислил мошенникам более 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 9 января 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1974 года рождения лишился более 2 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

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По информации пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, мужчина нашел в интернете объявление об инвестициях в крупную российскую компанию, перешел по ссылке на сайт, где зарегистрировался и оставил свои контактные данные; спустя некоторое время ему позвонил неизвестный, который представился консультантом инвестплатформы и рассказал об условиях инвестирования и доходности.

«Воспользовавшись мобильным приложением банка, пензенец перечислил несколькими переводами денежные средства на общую сумму более 2 млн. рублей на расчетные счета, предоставленные злоумышленником. Через некоторое время гражданин попытался вывести свои деньги на банковскую карту, однако ему этого сделать не удалось. Тогда мужчина попытался связаться с консультантом данной платформы, но тот перестал выходить на связь. После этого потерпевший осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».